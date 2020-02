Opvolger Merkel geeft partijvoorzitterschap op en is niet meer in de race voor bondskanselierschap

Kramp-Karrenbauer maakte het nieuws bekend tijdens een zitting van het CDU-partijbureau na een gesprek met bondskanselier Merkel, melden Duitse media. “AKK” wil de voorzittershamer van de partij van de zomer overdragen. Dit na het organiseren van de verkiezing van de CDU-kandidaat voor het bondskanselierschap. De nieuwe bondskanselier en Duitse regering worden in de herfst van 201 verkozen. Kramp-Karrenbauer was de beoogde opvolger van Angela Merkel. Die laatste wil volgens Duitse media ‘graag’ dat ze minister blijft. Dat zou ze vanmorgen hebben verklaard tijdens het partijbureau.

Kramp-Karrenbauer lag de afgelopen dagen onder vuur door haar optreden bij de politieke rel over de verkiezing van de nieuwe premier in de deelstaat Thüringen. Die werd verkozen met de steun van de rechts-populistische partij AfD, de liberale FDP én de regionale afdeling van de CDU. Terwijl binnen de gevestigde partijen in Duitsland een taboe rust op samenwerking met de AfD.

Autoriteitsprobleem

Kramp-Karrenbauer veroordeelde de samenwerking scherp en eiste nieuwe premiersverkiezingen. ,,De beslissing van de CDU om zich tegen ons advies in niet te onthouden van stemming in de derde ronde, was fout.’’ De CDU kan volgens haar geen deelstaatpremier ondersteunen die bij het nemen van beslissingen is aangewezen op AfD-stemmen. ,,Dat verbiedt ons besluitvormingsproces in de partij,” zei ‘AKK’.

De CDU-afdeling in Thüringen legde de kritiek van de partijleider echter naast zich neer. Pas nadat bondskanselier Angela Merkel zich met de zaak had bemoeid, veranderden de christendemocraten in de deelstaat van koers.

De bemoeienis van Merkel, die tussenbeide kwam terwijl ze op zakenreis in Zuid-Afrika was, wees volgens Duitse media al op een ‘autoriteitsprobleem’ van Kramp-Karrenbauer als partijvoorzitter. “Normaliter reageert de bondskanselier niet vanuit het buitenland in zaken zoals deze”, luidde het. Toen Merkel zaterdag na terugkeer in Duitsland meteen een crisisoverleg over de zaak organiseerde met christen- en sociaaldemocraten, die samen de grote coalitieregering vormen, namen de speculaties in de media over het ‘falen’ van AKK al toe.

De Thüringer premier Thomas Kemmerich (FDP), diende zaterdag zijn ontslag in. Dat deed hij na het crisisoverleg in Berlijn over de manier waarop de liberaal verkozen werd: met één stem verschil dankzij de steun van AfD-leider Björn Höcke himself die van een Duitse rechter gewoon fascist genoemd mag worden. De politieke druk uit Berlijn deed hem volgens Duitse media zwichten. De ‘GroKo” zoals de grote coalitie van christen- en sociaaldemocraten wordt genoemd, riep de deelstaat ook op om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Tot die tijd blijft Kemmerich aan als waarnemend premier.

De vorming van een nieuwe deelstaatregering met een nieuwe premier is lastig. De regionale CDU wil de voormalige premier Bodo Ramelow (Die Linke) niet steunen en sluit samenwerking met de socialisten uit. CDU-leider Kramp-Karrenbauer riep Die Grünen (Groenen) en SPD (Sozial Demokratische Partei Deutschlands) in Thüringen op om elk met een eigen kandidaat voor het premierschap te komen die de CDU wél kan steunen.

Twee kampen

Annegret-Kramp-Karrenbauer werd eind 2018 tot CDU-voorzitter gekozen na een nek-aan-nek-race met Friedrich Merz. Hij kreeg 482 stemmen van de 999, AKK 517. Zij won uiteindelijk met een krappe meerderheid van 51,7 procent van de stemmen. Kramp-Karrenbauer was door bondskanselier Merkel zelf naar voren geschoven als mogelijke opvolger en geldt als een vertrouweling van haar. Politiek vaart ze dezelfde koers als Merkel met alleen bij de migranten-problematiek een hardere opstelling. Friedrich Merz geldt juist als een criticus van de bondskanselier. Volgens Duitse media slaagde AKK er niet in beide kampen met elkaar te verbinden.

Daarnaast is er de zogenoemde Werteunion (Waardenunie), een conservatieve beweging binnen de CDU. Zij verwelkomde de verkiezing van Thomas Kemmerich tot premier in Thüringen en sluit samenwerking met de AfD niet uit. Binnen de CDU neemt de weerstand tegen deze beweging toe en ook de roep tot ontbinding ervan.