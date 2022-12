Opwinding in Philadelphia: vermoorde jongen (4) na 65 jaar eindelijk geïdentificeerd

Philadelphia is in rep en roer nu het mysterie achter één van de oudste en meest geruchtmakende moordzaken in de geschiedenis van de stad is ontrafeld. Dankzij nieuwe dna-technieken is de identiteit van een jongen, die wereldwijd bekendstond als America’s Unknown Child, na ruim 65 jaar bekendgemaakt.

Het gaat om de 4-jarige Joseph Augustus Zarelli, een jongen die in 1957 levenloos in een kartonnen doos werd gevonden. Hij bleek door fysiek geweld om het leven te zijn gekomen. Zijn lichaam was gewikkeld in een deken en vertoonde diverse fysieke verwondingen, zoals blauwe plekken en rode vlekken. ,,In zijn zeer korte leven was het duidelijk dat dit kind verschrikkingen heeft meegemaakt waaraan niemand, niemand, ooit zou mogen worden blootgesteld”, aldus de politie.

De lugubere, mysterieuze vondst trok in de jaren vijftig en zestig wereldwijde aandacht, zegt Danielle Outlaw, politiecommissaris van Philadelphia, in een persconferentie. Overal in de stad hingen posters en de kranten stonden destijds vol met verhalen. De familie van de jongen hield zich desondanks op de vlakte. Daardoor lukte het de politie niet om de jongen te identificeren.

Daar kwam volgens CNN deze week verandering in. De politie kondigde uit het niets aan dat ze het kind met succes hadden geïdentificeerd dankzij de hulp van genealogen, oftewel: deskundigen die zich bezighouden met voorouderlijk onderzoek. Zij konden met behulp van nieuwe dna-technieken de biologische moeder achterhalen en kwamen op die manier in het bezit van zijn geboorteakte, waarin ook de naam van de vader vermeld stond. Beide ouders zijn inmiddels overleden, maar Joseph heeft broers en zussen die nog in leven zijn.

Actief strafrechtelijk onderzoek

,,65 jaar achtervolgt het verhaal van America’s Unknown Child deze gemeenschap, de politie van Philadelphia, ons land en de wereld”, zei Outlaw. ,,Ondanks het feit dat Josephs aanspraak op zijn eigen bestaan ​​is weggenomen, is hij nooit vergeten.” De volgende stap in het onderzoek is om de moordenaar van Joseph te achterhalen. ,, We hebben onze vermoedens over wie verantwoordelijk is, maar het zou onverantwoord zijn om deze vermoedens te delen, aangezien dit een actief strafrechtelijk onderzoek blijft”, stelt rechercheur Jason Smith van de politie van Philadelphia. Hij hoopt dat de onthulling van de identiteit tot een ‘lawine aan tips’ zal leiden.

Het wordt voor de politie ‘een zware strijd’ om definitief vast te stellen wie de dood van dit kind op zijn geweten heeft. ,,Als deze technologie 20 jaar geleden voor ons beschikbaar was, zou het een ander verhaal kunnen zijn. Want als je eenmaal weet wie het slachtoffer is, kun je bijvoorbeeld familieleden interviewen.” In deze zaak zijn veel familieleden en bekenden reeds overleden. ,,Mogelijk zullen we er nooit iemand voor kunnen arresteren, maar we gaan onze uiterste best doen.”

Meest uitdagende zaak ooit

Identifinders International, een forensisch genealogisch bedrijf dat betrokken was bij de identificatie, stelt dat het de meest uitdagende zaak is waaraan het ooit heeft gewerkt. ,,Deze uitkomst betekent dat we vooruit kunnen kijken”, zegt voorzitter Colleen Fitzpatrick tegen CNN. ,,We kunnen mogelijk nog zoveel andere mensen identificeren waarvan we dachten dat ze voorgoed verloren waren, omdat we dachten dat het dna helemaal is uitgeplozen. Maar misschien is het dat niet.”

Met deze doorbraak kan de grafsteen van Joseph eindelijk worden aangepast. ,,Joseph Augustus Zarelli zal niet langer die jongen in de doos zijn”, klonk het tijdens de persconferentie.

De politie van Philadelphia looft een beloning van 20.000 dollar uit voor de gouden tip die leidt tot een arrestatie in de zaak.

