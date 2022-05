Orbán legt schuld voor uitblijven olieboycot bij Von der Leyen, ook Rutte stelt voorwaarden

De Hongaarse premier Victor Orbán zei dat vanmiddag bij aankomst in Brussel, waar de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten vandaag en morgen bijeen zijn over Oekraïne. ,,Bij de vorige vijf sanctiepakketten ging het anders. Nu gaat het over energie. Dat is een serieuze zaak”, aldus Orbán.

Het compromisvoorstel om olieaanvoer per pijplijn voorlopig uit het sanctiepakket te halen is volgens Orbán ‘een goede benadering’, maar wat nu nog ontbreekt zijn garanties dat Hongarije van elders olie krijgt ‘als er met die pijplijn een ongeluk gebeurt’. Oekraïne zou met zo’n ‘ongeluk’ hebben gedreigd als Europa blijft treuzelen met de olieboycot.

De EU-ambassadeurs zijn al bijna vier weken bezig om een akkoord te vinden over het tot nu toe zwaarste sanctiepakket. De specifieke situatie van Hongarije, dat 100 procent afhankelijk is van Russische olie, wordt alom erkend, maar daarvoor een oplossing vinden is blijkbaar niet eenvoudig.

De sancties zijn formeel niet geagendeerd voor de tweedaagse top, maar er hoeft maar één leider zijn vinger op te steken om er toch een debat over te ontketenen. De Duitse kanselier Olaf Scholz zegt er zonder meer vanuit te gaan dat er een van de komende dagen een oplossing komt. ,,Als iedereen zich deel van de gemeenschap voelt, vinden we een akkoord.”

Premier Mark Rutte staat de pers te woord voor aanvang van een ingelaste tweedaagse top van de Europese Raad.

Ook Nederland stelt voorwaarden aan een EU-embargo voor olie uit Rusland. Een tegemoetkoming aan landen als Hongarije mag niet ten koste gaan van Nederlandse belangen, zegt premier Mark Rutte voor aanvang van de ingelaste EU-top.

De al bijna vier weken durende patstelling over de olieboycot dreigt ook de aandacht van de EU-leiders op te eisen op de extra top in Brussel. Enkele EU-bronnen meldden vooruitgang en zelfs een principe-akkoord, maar Rutte is zover nog niet. ,,Ik denk wel dat het uiteindelijk gaat lukken, misschien zelfs vandaag of morgen. Maar of we eruit komen is niet met zekerheid te zeggen.”

,,Ook wij hebben een aantal belangen”, waarschuwt Rutte. Nederland en bondgenoten met belangrijke oliehavens als België, Italië en Griekenland willen voorkomen dat hun petrochemiebedrijven worden weggeconcurreerd door rivalen die nog wel goedkope Russische pijpleidingolie krijgen.

,,Wij zeggen niet: wij doen dat braaf en anderen kunnen vervolgens oneerlijk concurreren met Nederlandse bedrijven”, zegt de premier. Maar hij ziet Nederland een vergelijk niet dwarsbomen. ,,Nederland staat niet alleen in deze discussie.”

