Orkaan Ian aan land in South Carolina; 2 miljoen mensen zonder stroom, dodental loopt op

Orkaan Ian is vrijdagmiddag (lokale tijd) aan land gegaan in de Amerikaanse staat South Carolina. De afgelopen dagen heeft de orkaan een spoor van vernieling achtergelaten in Florida. Tot nu zijn 21 doden geteld. CNN spreekt zelfs over 42 doden.

Bijna twee miljoen Amerikanen in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom. Huizen werden weggespoeld en de schade is enorm. Boven land in Florida verloor Ian aan kracht en raasde verder als een tropische storm. Boven de Atlantische Oceaan heeft hij echter weer aan kracht gewonnen en is nu als een orkaan in de categorie 1 South Carolina binnengetrokken.

140 km/uur

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center bereikt de orkaan in de buurt van Georgetown windsnelheden tot 97 kilometer per uur. Ten noorden van Charleston, de grootste stad van de staat, is de windsnelheid rond de 140 kilometer per uur.

Volgens de eerste berichten is de schade in South Carolina beperkter dan in Florida, waar steden onderliepen en hele straten werden weggeblazen. In met name de kustplaatsen van South Carolina zorgde Ian voor overstromingen en raakten huizen beschadigd. In Georgetown, niet ver van waar Ian aan land kwam, werd een houten pier de zee in geblazen.

Verder zijn in de staat bomen ontworteld en elektriciteitsmasten omgewaaid. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ruim 165.000 inwoners van South Carolina zitten volgens de website poweroutage.us zonder elektriciteit, net als 273.000 mensen in buurstaat North Carolina, waar Ian eveneens overheen trok.

Het Amerikaanse National Hurricane Center waarschuwt dat in het spoor van Ian aan de kust nog altijd levensgevaarlijke stormvloeden mogelijk zijn. Landinwaarts gaat de storm gepaard met zware regens die overstromingen kunnen veroorzaken.