Orkaan Ian eist vier doden in Florida, vrees voor meer slachtoffers

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Zelenski tegen Russen: ‘Sta op en vecht tegen Poetin’, Russische president tekent decreten voor annexatie Cherson en Zaporizja

De Turkse president Erdogan heeft er in een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Poetin op aangedrongen dat de Russische leider geen gebieden in Oekraïne annexeert, maar ‘onderhandelingen een kans geeft’. Rusland gaat de bezette Oekraïense regio’s Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja vrijdag officieel annexeren, heeft een woordvoerder van het Kremlin bekendgemaakt. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

5:59