Orkaan Sally teistert zuidoosten VS: half miljoen mensen zonder stroom

Sally kwam woensdag om 04.45 uur (lokale tijd) aan land in Gulf Shores, in de staat Alabama, als een orkaan van categorie 2. Sindsdien is Sally afgezwakt tot een tropische storm met windsnelheden van maximaal 95 kilometer per uur. De storm zelf verplaatst zich langzaam, wat betekent dat de hevige regenbuien lange tijd boven dezelfde zone hangen en het waterpeil in die gebieden snel stijgt. In sommige gebieden aan de kust viel op 24 uur maar liefst 460 millimeter regen.