Orka’s bijten opnieuw van zich af: weer een boot tot zinken gebracht

Met videoHet blijft onrustig in de Straat van Gibraltar. Opnieuw hebben daar orka's een boot aangevallen. Het is een opmerkelijke reeks aanvallen - al sinds 2020 - die ooit lijkt te zijn begonnen bij één wraakzuchtige orka: White Gladis.

Onderzoekers wijzen gezamenlijk naar één getraumatiseerde orka. Mogelijk heeft het dier, een vrouwelijke orka die de naam ‘White Gladis’ heeft gekregen, ooit een traumatische botsing met een boot gehad. Dat ene kritieke moment zou ervoor hebben gezorgd dat de orka agressief en wraakzuchtig reageert tegenover boten. Dat gedrag wordt gekopieerd door en aangeleerd aan andere orka’s in de groep. Orka’s zijn berucht om hun indrukwekkende intelligentie en samenwerking, en hun gespecialiseerde jachttechnieken die ze over generaties heen doorgeven.

‘Boot uit elkaar scheuren’

Sinds 2020 zijn er continu meldingen van orka’s die dit soort aanvaringen hebben met boten in de Straat van Gibraltar en de wateren rond de Spaanse regio Galicië. Mogelijk is steeds dezelfde groep orka’s betrokken. Deze week viel een groep orka’s opnieuw zeiljachten aan in de Straat van Gibraltar, waarvan er eentje zelfs volledig zonk.

Ditmaal was de boot van de Britse April Boyes het doelwit. Volgens haar leek het ‘alsof de orka's de boot uit elkaar wilden scheuren’, zegt zij tegenover The Sun. Wat volgde was een aanval van bijna een uur van de orka's op haar boot, die uiteindelijk tot zinken wordt gebracht. De bange April en haar drie overige bemanningsleden konden met een reddingsboot worden gered.

Het is al de derde keer sinds 2020 dat de beruchte groep ‘killer whales’ erin slaagt een boot te laten zinken. Het was even stil rond de intussen beruchte groep orka’s. Eerder deze maand was het ook al twee keer raak.

De stuipen op het lijf

Greg Blackburn uit het Britse Leeds kwam begin mei met zijn ‘Bavaria 46' in zwaar weer terecht. Golven tot drie meter hoogte sloegen tegen zijn boot. Opeens voelde hij een een enorme klap. ,,We wisten direct: er zit daar beneden iets”, vertelt de Brit aan 9News. ,,En toen zagen we de orka’s.” Zij zagen twee grote exemplaren, die snel gezelschap kregen van nog eens vier andere orka’s. ,,Ik dacht ‘oh jee’”, zegt Blackburn. ,,Er is niet veel dat je op zo’n moment kan doen.” Na een tijd verloren de orka’s hun interesse in de boot en vertrokken ze, maar wel pas nadat ze met hun gebeuk voor duizenden euro’s schade hadden aangericht aan het jacht en de opvarenden een uur lang de stuipen op het lijf hadden gejaagd.

Kleintjes kopiëren gedrag van oudere orka

Twee dagen later werd er zelfs een zeilboot tot zinken gebracht. De Zwitserse zeilboot ‘Champagne’ kreeg bezoek van een groep van drie orka’s, één grotere en twee kleinere. Zij ramden de boot zo hard en brutaal dat er een gat aan het roer ontstond. De Spaanse kustwacht slaagde erin de opvarenden op tijd te redden, maar de zeilboot zonk volledig. Kapitein Werner Schaufelberger: ,,De twee kleinere orka’s observeerden de techniek van de grotere en sloegen zichzelf na een kleine aanloop ook tegen de boot.” De orka’s stopten op het moment dat het roer totaal vernield was en het water in het jacht langzaam begon te stijgen, tot het punt dat de pompen het niet meer aankonden.

Studie: ‘meer dan 250 aanvallen’

De Portugese bioloog Alfredo López Fernandez werkte mee aan een studie die vorig jaar over de aanvallen werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Marine Mammal Science’. De studie uit 2022 spreekt over ‘meer dan 250 aanvallen’ door orka’s op boten sinds 2020, allemaal ongeveer in de wateren tussen de straat van Gibraltar en Galicië. Volgens het onderzoek komen de aanvallen ‘steeds frequenter’ voor. Ze blijken dus met name gericht op zeilboten en gebeuren volgens eenzelfde patroon: de orka’s naderen vanaf het achterste deel van het schip en raken het roer. Zodra ze de boot hebben gestopt, verliezen ze interesse.