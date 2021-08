Oud-bewaker (100) van concentratiekamp alsnog voor Duitse rechter

Van moord op Nederlan­der verdachte Keniaanse ‘trekt trukendoos’ open om vrij te komen: ‘Eerder al getrouwd met zijn broer’

11:31 Een bizarre ontwikkeling in het onderzoek naar de in Kenia vermoorde Herman Rouwenhorst (55) uit Apeldoorn. Zijn Keniaanse echtgenote, die de moord zou hebben beraamd, beweert nu dat ze eerder is getrouwd met de broer van haar overleden man en zelfs een kind met hem kreeg. Die broer lacht het verhaal weg. ,,Ze heeft een huwelijksakte vervalst’’, zegt hij tegen deze nieuwssite.