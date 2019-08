Oud-chirurg (68) noteerde in vieze schriftjes ‘misbruik’ van ruim 200 Franse kinderen

De gepensioneerde Franse chirurg Joël Le Scouarnec (68) is mogelijk de grootste seriekinderverkrachter ooit in Frankrijk. In ziekelijke schriftjes die in zijn huis verstopt waren beschrijft hij het seksueel misbruik van meer dan 200 kinderen. ‘Mijn fantasieën’, beweert de oud-specialist die al eerder werd veroordeeld voor bezit van kinderporno.

Dr. Joël Le Scouarnec was van 2008 tot 2017 chirurg interne geneeskunde in het ziekenhuis van Jonzac in Charente-Maritime, iets meer dan 100 kilometer ten noorden van Bordeaux. Sinds de jaren 90 hield hij in beduimelde schriftjes, met teksten en tekeningen, bij hoe hij meer dan 200 kinderen zou hebben verkracht. Met gruwelijke en ronduit smerige details uitte hij op papier zijn misselijkmakende fantasieën, waarvan het de vraag is of hij ze ook allemaal echt heeft uitgevoerd.

De schriftjes die zijn gevonden zijn onderdeel van een ander onderzoek naar de medicus die al jaren wordt beschuldigd van pedofilie en kindermisbruik. Volgend jaar moet hij voor de rechter verschijnen voor seksueel misbruik van vier minderjarige meisjes tussen 1989 en 2017. De zaak kwam aan het licht toen zijn destijds 6-jarige buurmeisje aan haar vader had verteld dat Le Scouarnec haar zijn geslachtsdeel had laten zien en haar had gepenetreerd. Medisch onderzoek dat volgde op die bekentenis wees uit dat de beweringen van het kind en haar broertje - die alles had zien gebeuren - kloppen.

Seksspeeltjes

De politie begon een onderzoek naar de chirurg, die in 2005 in de stad Vannes (Bretagne) al eens veroordeeld werd tot vier maanden celstraf en een boete van 20.000 euro voor het bezit van kinderporno. Le Scouarnec heeft vorig jaar toegegeven dat hij wordt aangetrokken door minderjarigen, maar hij ontkent elke vorm van verkrachting. De vondst van de schriftjes bij een huiszoeking in 2018 werpt echter een ander licht op zijn persoonlijkheid. De recherche trof namelijk ook poppen, pruiken en seksspeeltjes aan die waren verstopt in de woning. ,,Tientallen potentiële slachtoffers zijn verhoord, vaak voor feiten van lang geleden”, zegt een bron dichtbij het onderzoek aan La Charente Libre. ,,Maar niet alle vrouwen herinneren zich nog wat ze in het verleden hebben meegemaakt en sommigen van hen hebben geen klacht ingediend.”