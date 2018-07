Oud-koning Juan Carlos opnieuw middelpunt schandaal

Dure olifantenjacht

Juan Carlos I raakte in 2012 ook al in opspraak vanwege een luxe jachtpartij op olifanten in Botswana. Niet alleen omdat hij trots poseerde voor zijn jachttrofeeën maar ook omdat hij de reis maakte terwijl veel Spanjaarden door de zieltogende economie het hoofd nauwelijks boven water konden houden.

Schoonzoon

Urdangarín kreeg tussen 2003 en 2006 als schoonzoon van de toenmalige koning Juan Carlos voor 6,2 miljoen euro aan opdrachten van regionale overheden uit Valencia en Mallorca voor werk dat hij niet of nauwelijks had verricht. Hoewel dat geld werd uitbetaald aan een instituut zonder winstoogmerk, verdween 4,5 miljoen euro in de eigen zakken van Urdangarín en zijn compagnon Diego Torres, die tot 8 jaar werd veroordeeld.

Prinses Christina

Iñaki's echtgenote prinses Christina was ook verdacht maar werd vrijgesproken in de geruchtmakende rechtszaak die de Spaanse monarchie in het hart raakte. ,,Ze heeft er een bitterzoet gevoel over. Ze is blij met haar eigen vrijspraak, maar vind het onterecht dat haar man is veroordeeld. Cristina is overtuigd van zijn onschuld'', zei haar advocaat, na kort met haar gesproken te hebben. Ze moest wel een boete van 265.000 euro betalen omdat ze profijt heeft gehad van het gefraudeerde geld.