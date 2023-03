Oud-minister Ben Bot smult van afgang van 'leugens strooiende’ Lavrov

Ook hoofd FBI denkt nu: corona is ontsnapt uit laboratori­um in China

Steeds meer Amerikaanse officials raken ervan overtuigd dat corona in Wuhan is verspreid nadat het per ongeluk uit een laboratorium ontsnapte. Ook de FBI staat nu achter deze theorie, zegt directeur Christopher Wray in een interview met Fox News. China zou onderzoek naar de herkomst hebben gedwarsboomd.