Oud-minister Henry Kissinger: spanningen VS-China zijn grootste probleem voor de hele wereld

Husky vindt baby van paar uur oud in park: ‘Hij begon met zijn neus ergens tegenaan te duwen’

29 april In de Britse stad Birmingham is de politie naarstig op zoek naar de moeder van baby George. Het jongetje werd vorige week door een hond en zijn baasje gevonden in een park, gewikkeld in een sjaal. Het kind was naar alle waarschijnlijkheid pas enkele uren oud. ,,Zonder mijn hond was ik er gewoon aan voorbij gelopen.”