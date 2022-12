Oud-politicus op Russische tv: ‘Oorlog in Oekraïne bedreigt voortbestaan ​​van het land’

Versoepe­ling van coronare­gels in China: quarantai­ne mag voortaan thuis en test is minder vaak nodig

In China mogen Covid-19-gevallen zonder of met milde symptomen voortaan thuis in isolatie, heeft de Chinese nationale gezondheidsautoriteit (NHC) vandaag aangekondigd. Ook het testbeleid wordt afgeschaald en reizen binnen China wordt makkelijker. Verschillende steden lieten de afgelopen dagen al coronaregels los, nu is ook landelijk het zero-Covid-beleid afgeschaft.

7 december