Oud-premier Pakistan door menigte onthaald na vrijlating

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is zaterdagochtend aangekomen bij zijn huis in Lahore. Hij werd opgewacht door zeker honderd aanhangers die zijn vrijlating vierden, vier dagen na Khans arrestatie wegens corruptie.

Het hooggerechtshof in Pakistan oordeelde donderdag dat Khan onwettig was opgepakt en dat hij daarom weer moest worden vrijgelaten. Zijn arrestatie leidde in het hele land tot protesten en confrontaties met de politie. Zeker negen mensen kwamen om en meer dan 4000 mensen werden gearresteerd, onder wie kopstukken van Khans partij.

Khan verklaart de grote onrust door de manier waarop hij behandeld is. “De leider van de grootste partij van het land was ontvoerd uit een rechtbank, en dat voor het oog van het hele land. Ze hebben me als terrorist behandeld, daar moest wel een reactie op komen.”

Overwinning

Khans aanhangers verwelkomen de oud-premier in Lahore door rozenblaadjes over zijn auto te gooien. Zij zien deze dag als een overwinning, maar zijn bang dat de autoriteiten achter hem aan zullen blijven komen. De minister van Binnenlandse Zaken zei zich aan de uitspraak van het hooggerechtshof te zullen houden, maar als er een mogelijkheid is om Khan op te pakken dan zal hij die inderdaad met beide handen aanpakken. Khan wordt in tientallen zaken verdacht van corruptie en terrorisme.

Khan werd in 2018 premier van Pakistan, maar moest ruim een jaar geleden vertrekken na een motie van wantrouwen. De oud-cricketspeler pleit sindsdien voor vervroegde verkiezingen en organiseert ook protesten.

Supporters of former Prime Minister Imran Khan greet their leader upon is arrival at his home in Lahore, Pakistan, early Saturday, May 13, 2023.