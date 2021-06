Oud-president (79) van Zuid-Afrika veroordeeld tot vijftien maanden cel

Joost Zoekt het Uit Zo bizar en complex zijn de 18 metrolij­nen in Tokio: 40 meter diep en 200 uitgangen

26 juni Het openbaar vervoer in het ‘olympische’ Tokio is bizar goed geregeld: vrijwel nooit vertragingen en een complex stelsel waar Nederland een puntje aan kan zuigen. Joost Zoekt het Uit op olympische missie op het drukste treinstation ter wereld. „Sterkte gewenst in dit labyrint.”