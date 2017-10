Oud-president Bush (93) ontkent aanranden actrice

Nieuwe 'Panama Papers' in aantocht vanaf Bermuda

12:09 Internationale media lijken opnieuw met grote onthullingen te komen over het wegsluizen van geld door grote ondernemingen en rijke personen. Na de Panama Papers op basis van gegevens van een vermogensbeheerder in Panama zegt nu een trustkantoor in Bermuda door hetzelfde samenwerkingsverband van media te zijn benaderd.