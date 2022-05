Oud-president Bush noemt invasie Irak ongerechtvaardigd: ‘Ik bedoel Oekraïne’

Bush deed de pijnlijke verspreking in een toespraak tijdens een evenement in Dallas waar hij kritiek uitte op het politieke systeem in Rusland. ,,Het resultaat is een gebrek aan controlerende machten in Rusland en de beslissing van één man om een volledig ongerechtvaardigde en wrede invasie van Irak te beginnen’’, zei Bush, voordat hij zichzelf snel verbeterde en zijn hoofd schudde. ,,Ik bedoel van Oekraïne.’’