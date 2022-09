Oud-president Desi Bouterse: ‘Laat Rutte oprotten’

Bouterse, die in 1999 in Nederland bij verstek is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar wegens drugshandel, deed zijn uitspraken tijdens een kleine protestdemonstratie in Paramaribo tegen het beleid van president Chan Santokhi.

19 miljoen

Bouterse verweet Nederland in het gesprek met de website 19 miljoen euro van Suriname in bezit te hebben. Dit is geld van Suriname dat in beslag is genomen door het Nederlandse Openbaar Ministerie toen het via Schiphol naar China werd gestuurd. ,,Mensen pinaren (hebben het moeilijk), kinderen gaan dood, verpleegkundigen kunnen niet uitbetaald worden en dan houd je mijn 19 miljoen vast en dan een mooi verhaal komen vertellen in mijn land, laat Rutte oprotten”, zo zei Bouterse.