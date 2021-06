Oud-president Kaunda (97) van Zambia overleden

Kaunda werd drie dagen geleden met een longontsteking opgenomen in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Lusaka. De missionariszoon was de een van de laatste nog levende leiders die aan de macht kwamen na de onafhankelijkheid van Afrikaanse landen in de tweede helft van de vorige eeuw.

Kaunda was van 1964 tot 1991 staatshoofd van het land in zuidelijk Afrika, dat tot de onafhankelijkheid in 1964 Noord-Rhodesië werd genoemd. Het was daarvoor een Britse kolonie. In het Westen werd Kaunda geprezen om zijn staatsmanschap en politiek van verzoening.

Hij bood in de tijd van apartheid bijvoorbeeld onderdak aan het Zuid-Afrikaanse African National Congress (ANC). Sommigen noemden hem ‘Afrika’s Gandhi’. Kaunda gaf evenwel steun aan de gewapende strijd tegen witte koloniale regimes in Zuid-Afrika, Angola, Mozambique en Zuid-Rhodesië (nu Zimbabwe).

Bemiddelaar

In eigen land liep zijn populariteit terug toen hij zich dictatoriaal ging opstellen en alle oppositiepartijen in de ban deed. Bij de eerste meerpartijenverkiezingen in 1991 legde hij het af tegen vakbondsleider Fredrick Chiluba. In 1997 werd Kaunda gearresteerd en opgesloten vanwege een vermeende couppoging tegen Chiluba, maar die beschuldiging werd later ingetrokken.

Kaunda is na zijn presidentschap onder meer actief geweest als bemiddelaar bij conflicten in Afrika en in de strijd tegen aids.

Volledig scherm Kenneth Kaunda als eerste president van Zambia met de Britse prinses Mary die koningin Elizabeth II vertegenwoordigt, tijdens de onafhankelijkheidsvieringen in oktober 1964 in Lusaka. © AP