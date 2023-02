Oud-president Pakistan overleden (79) in ziekenhuis Dubai

In het laatst genoemde jaar trad hij af toen parlementariërs met een afzettingsprocedure dreigden. Musharraf werd later wegens zijn rol als dictator juridisch vervolgd en week uiteindelijk uit naar Dubai. Zijn familie liet in juni vorig jaar na berichtgeving in Pakistaanse media over de ziekenhuisopname van de oud-president weten dat hij was opgenomen wegens complicaties van de eiwitstapelingsziekte waaraan hij leed (amyloïdose). ‘Hij gaat door een moeilijke fase waarin herstel niet mogelijk is en organen niet goed functioneren. Bid voor verlichting in zijn dagelijks leven’, luidde het op Twitter.