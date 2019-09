‘Oud-soldaat’ Oekraïense leger dreigt brug op te blazen in Kiev

Gevecht over begrafenis oud-top­man Philips: weduwe wil deal met zus

21:43 Het juridische gevecht over het lichaam en de begrafenis van de in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen (69) lijkt te zijn beslecht. Zowel Cohens zus als zijn weduwe -= hoofdverdachte in de zaak - eisen het lichaam op maar volgens de advocaat van laatstgenoemde is er een oplossing in de maak.