Oud-vriendin van Meghan Markle doet boekje open over vete met Beckhams: ‘Ze heeft prins Harry gemanipuleerd’

Lizzie Cundy (55), ooit een goede vriendin van Meghan Markle (42), is niet bang om te praten over haar relatie met de Hertogin van Sussex. In gesprek met ‘The Mirror’ doet de Britse socialite een boekje open over haar band met de vrouw van prins Harry (38) én de vete waarin de Sussexen verwikkeld zijn geraakt met David (48) en Victoria (49) Beckham.

Lizzie Cundy stelt dat Meghan Markle de banden met een groot aantal vrienden heeft verbroken sinds haar toetreding tot de koninklijke familie. De meest opmerkelijke breuk is echter die met David en Victoria Beckham. Volgens Cundy heeft Markle haar echtgenoot ‘gemanipuleerd’ en hem laten geloven dat de Beckhams gevoelige informatie over hen naar de pers lekten. “Meghan beweert dat Victoria verhalen heeft gelekt”, zegt de vrouw. Deze bewering spreekt ze echter stellig tegen.

Meghans voormalige vriendin haalt een specifiek voorval aan waarbij Meghan bijzonder enthousiast was om Victoria Beckham te zien tijdens een evenement. “Ze riep uit: ‘Oh mijn God, dat is Victoria Beckham!’ Het was opvallend en ik dacht: ‘Je moet jezelf een beetje bedwingen.’ Ze was duidelijk een grote fan.”

De twee raakten bevriend, maar al snel verschenen er in de media berichten over hun activiteiten. “Toen ze naar Londen kwam, vertelde Meghan aan Victoria waar ze zou zijn. Maar die locaties verschenen vervolgens in de pers. En nu heeft Harry blijkbaar naar Meghan geluisterd, die beweert dat Victoria aan de pers heeft verteld waar Meghan zou zijn.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Lizzie Cundy. © BBC/Curious FIlms

Afstand nemen

Lizzie Cundy wil de Beckhams verdedigen. Ze stelt dat ze niet het type mensen zijn dat verhalen naar de pers zou lekken. “Victoria en David zijn echte familiemensen”, benadrukt ze. “Victoria hoeft geen verhalen te lekken, daar heeft ze geen behoefte aan. Ik denk dat Victoria en David zich langzaamaan van hen hebben gedistantieerd, net als vele andere vrienden die bij Harry en Meghans bruiloft aanwezig waren. Maar Victoria heeft zeker geen verhalen gelekt.”

Dit is niet de eerste keer dat Cundy kritiek uit op Meghan Markle. Ze heeft eerder gesuggereerd dat Meghan de potentie had om in de voetsporen van prinses Diana te treden, maar die kans heeft laten schieten. “Meghan was niet geschikt voor de taak. Dat zagen we allemaal aankomen”, zegt ze. “Ze wilde het zware werk niet op zich nemen, zoals het openen van ziekenhuizen. De taken van de royals zijn niet eenvoudig en verre van glamoureus.”

De televisiepersoonlijkheid eindigde met een duidelijke opmerking over Meghan’s vermeende ambities: “Ik denk dat Meghan dacht dat zij de ster van de show zou zijn. Maar die rol was altijd voor prinses Kate weggelegd.”