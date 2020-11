Oud-woordvoerder Kosovaarse rebellen naar Haags tribunaal gestuurd

Krasniqi was voorheen een woordvoerder van het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK), dat in de jaren negentig streed voor onafhankelijkheid. Tijdens dat conflict vielen duizenden doden. Het eindigde toen de NAVO ingreep en bombardementen uitvoerde op Servische doelen.

Kosovo scheidde zich uiteindelijk af van Servië. Krasniqi was daarna onder meer parlementsvoorzitter en zelfs korte tijd interim-president. Zwaarbewapende agenten van een EU-politiemacht deden in de aanloop naar de arrestatie een inval in het huis van de politicus, bij hoofdstad Pristina. Het pand is urenlang doorzocht.