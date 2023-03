Ouderen blij: Vlaams dorp installeert zelf een geldautomaat nu banken dat niet meer doen

Een primeur in België: het gemeentebestuur van het West-Vlaamse dorp Moorsele betaalt zelf de installatie van een geldautomaat. De wethouder erkent dat dit niet een taak van de overheid is, ‘maar wij moeten luisteren naar de noden van onze inwoners’.

De geldautomaat kost de gemeente van 6000 inwoners 126.000 euro. De installatie komende zomer en het beheer de komende vier jaar worden gedaan door een particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in waardetransport en geldopslag.

Meer banken om op te zitten

Het sluiten van bankautomaten is in meer Europese landen een probleem op het platteland. De afgelopen acht jaar is het aantal automaten in België gehalveerd van ruim 8.000 tot ongeveer 4.000. Elke dag verdwijnt er minstens één geldautomaat, zo berekende Test Aankoop, de Vlaamse Consumentenbond, vorig jaar. De consumentenvereniging kwam al met een dringende oproep aan de banken om geldautomaten te behouden, vooralsnog zonder veel succes. Of zoals Rosa Delany, inwoonster van Moorsele, het gisteren tegen de Vlaamse omroep VRT zei: ,,Vroeger was Moorsele zeer rijk aan banken, maar nu niet meer. We hebben banken om op te zitten, maar niet meer met geld.”

Net als in Nederland zijn de grote banken overgegaan tot het samen exploiteren van geldautomaten, desalniettemin is hun plan om het aantal de komende twee jaar nog eens te halveren. Reden: de hoge kosten, en het verminderde gebruik van contant geld. Ook in Nederland daalt het aantal geldautomaten om die redenen. Vorig jaar waren er volgens De Nederlandsche Bank nog 4916 geldautomaten in ons land, 879 minder dan een jaar eerder.

Fantastisch nieuws

Het besluit van het gemeentebestuur van Wevelgem, waartoe Moorsele behoort, werd donderdag gepresenteerd op een seniorenfeest. ,,Het is fantastisch nieuws voor onze ouderen”, zei Monique Defraeye (78) voorzitter van de Ouderenraad. ,,Nu moeten ze telkens beroep doen op hun kinderen of anderen om geld te gaan afhalen.”

Volledig scherm Wethouder Kevin Defieuw, Ellen Van Berlamont van het bedrijf dat de geldautomaat gaat beheren, en burgemeester Jan Seynhaeve voor de frituur in Moorsele die plaatsmaakt voor een pinautomaat. © Maxime Petit

Er is ook kritiek. ,,We begrijpen dat de gemeente dit doet, maar dit is niet de oplossing”, zei Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten tegen Het Laatste Nieuws. ,,Heel veel mensen voelen zich massaal in de steek gelaten door de banken die overal wegtrekken. Vergeet niet dat de helft van de Vlamingen digitaal kwetsbaar is. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten hier nu voor moeten betalen. Wij dringen erop aan dat de federale overheid de banken gaat verplichten om die nabijheid te blijven garanderen.”

De geldautomaat komt middenin Moorsele, waar nu nog frituur ‘t Brochetje staat. Maar die is al een tijdje gesloten.

