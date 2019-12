Ouders die peuter lieten verhongeren door hem alleen rauwe groenten en fruit te geven beschuldigd van moord

Ryan Patrick O’Leary (30) en Sheila O’Leary (35) uit Cape Coral worden daarnaast ook beschuldigd van kindermisbruik en verwaarlozing. Volgens het Openbaar Ministerie waren de plaats delict en het bewijs in de zaak ‘hartverscheurend’ en ging het om ‘gruwelijk’ misbruik.



Het koppel gaf zich vorige maand aan nadat de lijkschouwing van hun zoontje had aangetoond dat het kind was omgekomen door ondervoeding. Het was de moeder die in september alarm sloeg toen haar zoon niet meer bleek te ademen en koud aanvoelde. Ze vertelde dat ze het kind de avond voordien de borst had willen geven en dat ze gemerkt had dat de jongen oppervlakkig ademhaalde. In plaats van de hulpdiensten te bellen viel ze samen met haar man in slaap.



Toen ze merkten dat hun zoon geen teken van leven meer gaf, probeerde de vader hem nog te reanimeren. Toen de hulpdiensten aankwamen, konden die het kind alleen nog doodverklaren. Volgens de lijkschouwing was de jongen uitgedroogd en had hij een vervette lever, gezwollen handen, benen en voetjes.