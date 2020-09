Ouders met coronavrees sluiten kinderen maanden op in huis in Zweden

Drie kinderen in Zweden zijn uit huis geplaatst nadat hun ouders hen uit vrees voor het coronavirus zo’n vier maanden hadden opgesloten in hun woning. De deur van het appartement was dichtgespijkerd, aldus de rechtbank in Jönköping in het zuiden van Zweden.

De kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar mochten tussen maart en begin juli het appartement niet verlaten, zegt hun advocaat Mikael Svegfors tegen persbureau AFP. De ouders hadden niet alleen de voordeur dichtgespijkerd, maar hielden de drie kinderen ook opgesloten in hun slaapkamers waar ze zelfs hun avondeten kregen. Gedurende de opsluiting konden de kinderen elkaar niet zien. De rechtbank oordeelde ook dat twee van de kinderen tandheelkundige zorg was geweigerd.

Ouders ontkennen

De ouders ontkennen dat ze hun kroost tegen hun wil opsloten. Volgens hen konden de kinderen als ze dat hadden gewild naar buiten gaan om vrienden te ontmoeten en kregen ze afstandsonderwijs. Maar de rechtbank zei geen reden te hebben om te twijfelen aan de verklaringen van het oudste kind. Dat zei dat de voordeur was dichtgespijkerd en dat de ouders de broers en zussen hadden verhinderd naar buiten of naar school te gaan. Volgens de rechtbank was het gezin al langer bekend bij de sociale dienst en was hun situatie meerdere keren onderzocht.

Desondanks gaan de ouders in beroep tegen de uithuisplaatsing. Ze komen volgens de advocaat uit ‘een ander deel van de wereld’ en spreken geen vloeiend Zweeds. "Ze konden het nieuws hier niet echt begrijpen", aldus de raadsman. "Ze bleven het nieuws uit hun eigen land via internet volgen.” Maar daar golden veel strengere beperkingen.

Zweden heeft in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen nooit een strikte lockdown ingevoerd. Het normale leven kon in veel gevallen gewoon doorgaan. De scholen voor kinderen onder de 16 jaar bleven open.

Het coronavirus heeft relatief veel levens geëist in het Scandinavische land. Met 575 doden per miljoen inwoners is het wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen.

