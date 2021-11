Ouders slepen ivf-kliniek VS voor de rechter na embryo-ruil: ‘Ik voel angst, verraad, woede en liefdesverdriet’

Medeplich­ti­ge aanslag Parijs emotioneel: ‘Had ik maar gewoon mijn studie afgemaakt’

De eerste medeplichtige die in het proces van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs gehoord werd, reageerde vandaag emotioneel in de rechtbank. Ali Oulkadi ontkent dat hij iets met de gebeurtenissen te maken had, maar had ergens wel gewild dat hij gewoon door was gegaan met studeren in plaats van hangen in het café van de gebroeders Abdeslam.

