Ouders van 12-jarige groepsverkrachters Duitsland weigeren hulp: ‘Zoons weten van niets’

Het vijftal was zeer gewelddadig bij de verkrachting van de jonge vrouw en zouden het misbruik ook gefilmd hebben. Ze lokten het slachtoffer de bosjes in, sloegen haar meerdere keren in het gezicht en dwongen haar tot orale seks. ,,Er was geweld in het spel, grof geweld”, aldus een politiewoordvoerder. Het slachtoffer werd gevonden door omwonenden, toen honden onophoudelijk begonnen te blaffen. De daders sloegen op de vlucht.



De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op basis van het door haar verstrekte signalement kwam de politie de jeugdige daders snel op het spoor. In afwachting van het onderzoek moesten de drie 14-jarigen na een nacht in de cel op vrije voeten worden gesteld. De Duitse wet laat strafrechtelijke vervolging van de twee jongsten niet toe. Ondertoezichtstelling is alleen mogelijk als de ouders de zorg voor hun kroost niet aankunnen.