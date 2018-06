Ouders van langs Franse snelweg dood gevonden kleuter na 31 jaar opgepakt

Het tot nu toe onbekende meisje rust in een graf enkele kilometers van het kasteel van Chambord. Haar laatste rustplaats, waarop het hoofdje van een engel prijkt, wordt vaak bezocht door onbekenden. Maar het mysterie van 'de kleine martelaar van de A10' lijkt na ruim dertig jaar opgehelderd. De ouders van het omgebrachte meisje worden vandaag voorgeleid, aldus nieuwszender Europe 1. Wegwerkers vonden op 11 augustus 1987 in een greppel langs de snelweg A10, niet ver van het beroemde kasteel, het lijk van het meisje. Ze was volgens onderzoekers tussen de 3 en 5 jaar oud en slechts enkele uren voor ze werd gevonden overleden. Haar lichaampje, gekleed in een blauwwitte kamerjas en gewikkeld in een deken, vertoonde talrijke verwondingen, breuken en brandwonden.

Vergeefse zoekactie

Ook na dagen wordt het meisje niet als vermist opgegeven. De Franse politie en tal van media en instellingen ondernemen vergeefse zoekacties naar de familie. 66.000 kleuterscholen worden gecontroleerd en 6000 artsen en maatschappelijk werkers in Frankrijk ondervraagd. Ondanks alle inspanningen lukt het niet om het slachtoffertje, dat een mediterraans uiterlijk heeft, te identificeren. De autopsie onthult dat het meisje stierf na langdurig misbruik, schrijft Europe 1. Ze werd geslagen en met een gloeiend metalen voorwerp verminkt. Een tepel van de kleuter is afgebeten. Het gezicht van kind is zo zwaar toegetakeld dat het onmogelijk is haar aan het publiek te tonen. Er wordt daarom een compositietekening van haar gemaakt. Ze wordt uiteindelijk als 'de onbekende van de A10' begraven. Lees verder onder de foto

Opgegraven voor dna

In de jaren erna wordt de dood van het A10-meisje diverse keren onder de aandacht gebracht. Tv-zender TF1 besteedt in 1993 aandacht aan de zaak als Justitie haar resten opgraaft om dna af te nemen. In 2012 doet de Franse justitie een hernieuwde oproep aan getuigen, hopend dat een bekende of familielid uit wroeging naar voren zal treden of iemand na jaren de link legt met de verdwijning van het meisje.



Op het meisje, haar kleding en de deken, worden tijdens het onderzoek verschillende dna-sporen gevonden. Sommige daarvan zijn aantoonbaar van familieleden van het kind. Eind 2017 arresteert de politie, in een andere zaak, een man en als zijn genetisch materiaal door het systeem wordt gehaald, blijkt hij vermoedelijk een broer van de omgebrachte kleuter te zijn.



Het onderzoek leidt rechercheurs in Orléans via de broer uiteindelijk naar de ouders, die beiden inmiddels in de zestig zijn. Ze werden gisteren gearresteerd. Dna-onderzoek bij hen heeft met zekerheid aangetoond dat zij verwant zijn aan het A10-meisje. De politie hoopt dat uit ondervraging van het stel duidelijk wordt wat er in de zomer van 1987 met de ‘kleine martelaar van de A10’ is gebeurd.