Oudste paddenstoel ooit ontdekt: 810 miljoen jaar oud

De oerpaddenstoel, die één van de eerste ‘bodemverbeteraars en -losmakers’ in de geschiedenis van de aarde wordt genoemd, werd getraceerd in de buurt van de Congolese stad Mbuji-Mayi. Het vorige leeftijdrecord van de oudste paddenstoel was 350 miljoen jaar. ‘De nieuwe soort is dus 460 miljoen jaar ouder’, zo wordt gejubeld in de publicatie. ‘Deze paddenstoel heeft vermoedelijk een voorname rol gespeeld in het ontstaan van zogenoemde oergrond waarop in een later stadium (500 miljoen jaar geleden) de eerste planten zijn ontstaan’.