Oudste vrouw ter wereld (117) pakt nieuw record: nu ook oudste Japanse ooit

De krasse Japanse, die in een bejaardenhuis in Fukuoka, poseerde voor een foto met een gelukwens-oorkonde van de prefect van Fukoika terwijl ze met haar vingers het vredesteken maakt. ,,Het is ongelooflijk dat ze ook nu nog kan praten en zelfstandig eten", zei haar 60-jarige kleinzoon Eiji in de krant Mainichi Shimbun . Als zijn oma over drie jaar 120 wordt, viert zijn echtgenote haar 60ste verjaardag. Het wordt een gezamenlijk feest, beloofde hij. Tanaka, die nog graag het bordspel Othello tevoorschijn haalt, werd op 2 januari 1903 geboren als zevende in een gezin met uiteindelijk negen kinderen. Ze trouwde in 1922 en kreeg vier kinderen en adopteerde er ook nog een.

Nederlands oudste

De oudste vrouw van Nederland, Anne Brasz-Later, overleed enkele weken gelden in Utrecht. Ze werd 114. Anne werd op 16 juli 1906 geboren in het Zeeuwse Goes. Ze woonde in een zogenaamde aanleunwoning, maar zag door de coronapandemie de laatste tijd weinig bezoek. Mevrouw Brasz-Later droeg de titel ‘oudste Nederlander’ sinds december vorig jaar. Wie er op dit moment ‘s lands oudste is, is niet bekend.



Volgens Guinness World Records was de Française Jeanne Louise Calment de oudste mens ooit. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Op de recordlijst staat de Brit Bob Weighton (112) vermeld als oudste nog levende man. Vorige maand werd het overlijden bekendgemaakt van de Zuid-Afrikaan Fredie Blom. Hij zou 116 zijn geworden, maar voor die claim zag Guinness onvoldoende bewijs.