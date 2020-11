Over de banden tussen Biden en Nederland: ‘Small country, big footprint, zei hij’

,,Joe Biden is één van de meest benaderbare mensen die er in de Amerikaanse politiek te vinden zijn”, vertelt Renée Jones-Bos. ,,Hij is bijzonder open en hartelijk: een schouderklopje hier, een schouderklopje daar.” Jones-Bos was tussen 2008 en 2012 de Nederlandse ambassadeur in Washington en had in die tijd met de toenmalige vicepresident Biden van doen. ,,Ik heb wel eens bij hem thuis in de tuin gebarbecued”, verhaalt Bos. Thuis wil zeggen: de officiële residentie van de vicepresident in Washington. ,,Zijn onderkomen lag bijna om de hoek van de Nederlandse ambassade. ‘s Ochtends zag ik zijn colonne langsrijden als hij richting het Witte Huis of het Capitool vertrok.”