Overactieve ram dekte door blunder honderden vrouwtjesschapen bij natuurclub

Proteste­ren­de Franse boeren uit de kleren voor naaktkalen­der

20:03 Boeren die actie voeren: dat zien we in veel West-Europese landen. Maar Fransen boeren doen het geheel in eigen stijl: poedelnaakt. Jonge boeren in het departement L’Eure, ten westen van Parijs, hebben een naaktkalender laten maken. Bij elke maand is een foto geplaatst van vrolijke boeren die aan het werk zijn, maar dan voor één keer zonder kleren.