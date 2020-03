Overal lockdowns en uitgaansverboden terwijl het leven in China weer herstelt

Het leven in China herstelt zich. In Wuhan verkopen winkels weer fruit en groenten. In Peking gaat de dierentuin open. Die herwonnen vrijheid staat in schril contrast met reisbeperkingen, lockdowns en uitgaansverboden in de rest van de wereld.

China

In China zelf krabbelt het openbare leven weer op maar in de strijd tegen nieuwe besmettingen uit het buitenland, neemt Peking drastische maatregelen. Alle vluchten uit het buitenland worden naar drie luchthavens in noord-China geleid voor controle en eventuele opvang van besmette passagiers. Het gaat om Tianjin, Taiyuan en Hothot (Binnen-Mongolië). Pas na de controle mogen gezonde passagiers doorreizen naar Peking. De afgelopen weken heeft China meer dan 80 besmettingen uit het buitenland ‘geïmporteerd’.

Quote Iedereen kan weer terug naar zijn normale leven Li Keqiang , Premier van China

De grenzen rond Wuhan, de brandhaard van het coronavirus, blijven op slot maar het openbare leven in de provincie bloeit weer op. Supermarkten en winkels verkopen weer vers fruit en groenten. Elk gezin heeft een pasje waarmee een iemand maximaal twee uur boodschappen kan doen. Voor de derde dag op een rij zijn er geen nieuwe besmettingen in Wuhan geconstateerd. Om iedereen weer aan het werk te krijgen haalt premier Li Keqiang een streep door alle ‘overbodige beperkingen’. ,,Iedereen kan weer terug naar zijn normale leven’’, aldus Li. Om mensen aan een baan te helpen heeft de regering een website geopend met meer dan tien miljoen vacatures. Die moeten voor juli zijn vervuld.

Volledig scherm Een gemeentearbeider desinfecteert met een spuit een bord in het straatbeeld van Teheran. Volgens Iraanse artsen heeft de regering de uitbraak van het coronavirus ernstig onderschat. © AFP

Iran

Artsen en verpleegkundigen in Iran zien het gebeuren: de gezondheidszorg staat op instorten. In 16 dagen tijd heeft het coronavirus zich verspreid over alle 31 provincies. Het aantal doden stijgt pijlsnel, naar bijna 1600. Officieel zijn er meer dan 20.000 mensen besmet. Elke tien minuten sterft er iemand door het virus, elk uur raken er 50 mensen besmet, aldus het ministerie van Gezondheidszorg.



Volgens artsen zou het gaan om een veelvoud ervan. ,,Ons hele zorgsysteem loopt vast’’, zegt een dokter in de provincie Gilan tegenover de Britse zender BBC. ,,We hebben niet eens genoeg mondkapjes voor onszelf. Elke dag sterven er collega’s’’, zegt de man die de schuilnaam Mohammad draagt omdat zijn kritiek kan leiden tot arrestatie. ,,Ik weet niet hoeveel mensen er zijn gestorven, maar de overheid probeert de werkelijke omvang van de crisis te verdoezelen. In de eerste dagen loog ze ook.’’



Een maand geleden was er volgens Teheran geen reden tot bezorgdheid. Een week later zei president Rouhani dat ‘vijanden het land tot stilstand willen brengen’. ,,We moeten vooral doorgaan met ons dagelijks leven’’, aldus de president. Al die tijd kreeg de virusuitbraak te weinig aandacht. Artsen klagen over een gebrek aan testmateriaal, medicijnen, zuurstoftanks handschoenen en beschermende gels. De ziekenhuizen liggen barstensvol.



Volgens een arts zijn er in het lokale voetbalstadion bedden gezet om patiënten te kunnen opvangen. ,,Mijn ziekenhuis krijgt meer dan 300 nieuwe zieken per dag’’, zegt een arts in de provincie Golestan. Na het lakse optreden kost het de regering nu de grootste moeite om de bevolking te overtuigen van de gevaren. Veel openbare gebouwen zijn inmiddels dicht maar het kost de grootste moeite om reisbeperkingen af te dwingen. Mensen gaan op reis, naar hun werk, doen inkopen. Artsen zijn daarom bang dat ‘de grote klap nog moet komen’.

Volledig scherm Californië heeft als eerste Amerikaanse staat zijn bevolking flinke beperkingen opgelegd in de strijd tegen het coronavirus. Ook de beroemde wijngaarden in Napa Valley zitten op lsot. © EPA

Verenigde Staten

Na Californië leggen nu ook de Amerikaanse staten New York en Illinois de bewegingsvrijheid van burgers aan banden. De lockdown treft 70 miljoen Amerikanen. Oregon en Connecticut zullen volgen. Iedereen die werkt in niet-urgente sectoren moet thuis blijven. Grote bijeenkomsten, ook in New York, zijn verboden.



De regering ligt intussen opnieuw onder vuur. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al in januari en februari gewaarschuwd voor het dreigende gevaar van een pandemie rond het coronavirus. Zij wezen de regering ook op de strenge maatregelen die China uitrolde om de uitbraak onder controle te krijgen, aldus veiligheidsanalisten in de VS. In diezelfde maanden bagatelliseerde president Trump het gevaar en werd er nauwelijks actie ondernomen.



Het Witte Huis pareert elke kritiek. ,,De president heeft historische, vergaande besluiten genomen, terwijl de media en de Democraten zich toen alleen wilden richten op die belachelijke afzettingsprocedure’’, aldus zegsman Hogan Gidley. ,,Dit is weer een afschuwelijke poging om de geschiedenis te herschrijven.’’

Volledig scherm Imad Sharaf en Bara'a Amarneh laten zich door het coronavirus niet weerhouden van hun bruiloft. Met mondkapjes op en handschoenen aan lopen ze in het Palestijnse vluchtelingenkamp Deheisheh, nabij Bethlehem, naar hun trouwplechtigheid. © AFP

Midden-Oosten

Hulpverleners in de volgepakte vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten houden hun hart vast. ‘Social distancing’ is er een luxe, of het nu gaat om de vele tienduizenden in de Strook van Gaza, in Jemen, Libië, Syrië of Turkije. Als het virus zich daar op grote schaal verspreidt, is het ‘een dubbele nachtmerrie, aldus hulporganisaties. ,,Als het virus ons bereikt, zullen er veel mensen sterven’’, zegt Mahmoud Shakskah, een bewoner van het kamp al-Shati in Gaza. ,,En de wereld zal ons in eenzaamheid laten sterven.’’



In alle vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten zitten bewoners op elkaar en met de toch al gebrekkige leefomstandigheden en beperkte hygiëne zal het ondoenlijk zijn om een uitbraak te beheersen. In Jemen leven 3,6 miljoen mensen in noodopvang, in Libië 900.000, in Syrië en Turkije vele miljoenen. ,,De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn’’, zegt Jan Egeland van de Noorse Vluchtelingenraad. ,,Op plekken waar de gezondheidszorg is ingestort, is er geen beginnen aan.’’



Tot nu toe zouden de kampen redelijk buiten schot zijn gebleven maar ‘het is een kwestie van tijd dat het virus ook hier fors toeslaat’, zegt Herald Rockenschaub, hoofd van de WHO-missie in de Palestijnse gebieden. In de Palestijnse gebieden zijn al 54 besmettingen geconstateerd.

Volledig scherm Kinderen met mondkapjes op wachten op de bus in Jammu. Dit straatbeeld in India zal voor enige tijd verdwijnen. De regering werkt aan de afkondiging van een uitgaansverbod. © AP

India

De regering in New Delhi werkt aan een afkondiging van een uitgaansverbod. Het zal waarschijnlijk vanaf morgen in werking treden en geldt voor heel India waar ruim een miljard mensen wonen. Volgens het ministerie van Gezondheid telt het land 271 besmettingsgevallen. Tweeëntwintig van hen zijn genezen, vier mensen zijn overleden.

Volledig scherm In koffiebar Art of Coffee in Bangkok is het afstand houden heilig. Medewerkers hebben een ingenieus systeem bedacht om klanten te kunnen voorzien van hun kop koffie. Die wordt in een plastic bakje op wieltjes, bevestigd aan een koord, naar de klant gebracht. © EPA

Thailand

Ook de Thaise hoofdstad Bangkok gaat voor een deel op slot. Gouverneur Aswin Kwanmuang heeft bevel gegeven tot de sluiting – vanaf morgen tot 12 april – van onder meer restaurants, winkels, markten, scholen, stadions, massagesalons en golfbanen. Alleen voor supermarkten en apotheken wordt een uitzondering gemaakt.

Jordanië

In Jordanië is sinds vandaag een uitgaansverbod van kracht voor alle 10 miljoen inwoners. Iedereen die het verbod negeert kan worden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, aldus de regering.