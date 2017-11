Overgelopen Noord-Koreaan zit vol parasitaire wormen

Bij een Noord-Koreaanse soldaat die er afgelopen maandag in slaagde de grens over te steken naar Zuid-Korea zijn tientallen parasitaire wormen aangetroffen. De militair krijgt in Zuid-Korea medische behandeling omdat hij meerdere keren werd beschoten bij zijn vlucht.

In het ziekenhuis ontdekten dokters de parasieten bij de Noord-Koreaan. De onaangename ontdekking wijst volgens artsen op het gebrek aan hygiëne en de schrijnende voedselsituatie in het geïsoleerde land. Het is vooral opmerkelijk dat zelfs een soldaat zo zwaar geïnfecteerd is – het leger krijgt in Noord-Korea het beste eten.

Tientallen wormen, waaronder één van wel 27 centimeter, werden aangetroffen in het spijsverteringskanaal van de man tijdens de operatie. ,,Ik ben al twintig jaar chirurg en nog nooit in mijn carrière heb ik zoiets gezien. Zoiets zag ik alleen in mijn studieboeken”, zei hoofdchirurg Lee Cook-jong vrijdag.

Maandag werd de soldaat het ziekenhuis binnen gereden.

Menselijke mest

De militair werd maandag met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij schotwonden had opgelopen in zijn rug, billen, arm en knie. Tijdens zijn vlucht werd hij onder vuur genomen door Noord-Koreaanse grenswachten. Zijn toestand is na de operatie stabiel maar de aanwezigheid van de parasieten kan zijn genezing ernstig belemmeren.

Volgens landbouwexperts is de aandoening gelinkt aan het gebruik van menselijke mest in plaats van kunstmest, dat in Noord-Korea sinds de jaren negentig niet meer wordt gebruikt.