Overheid VS moet betalen om uit elkaar gerukte migrantenfamilies te herenigen

Invallen om seksueel misbruik door Chileense bisschop­pen

3:29 De Chileense politie heeft in kantoren van twee aartsbisschoppen een inval gedaan in het onderzoek naar seksueel misbruik door katholieke geestelijken in het land. De invallen werden gedaan in de steden Temuco en Villarrica, ten zuiden van hoofdstad Santiago, in de regio Araucania.