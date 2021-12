Overlevende dader aanslagen Parijs was in jonge jaren een losbandige kroegtijger

Terrorist Salah Abdeslam (32) had een vriendin. Ze heette Yasmina en ze kenden elkaar al vanaf hun 15de. In de rechtbank in Parijs werd een foto van hun verloving getoond. Dat was in 2010 in België. Ze woonden daar toen. Abdeslam straalde op de foto. Hij had Yasmina’s hand vast, droeg een net zwart pak en een zijden stropdas.



Dat was even slikken in de rechtszaal. Daar zaten overlevenden en nabestaanden van de aanslagen in Parijs. Hun geliefden waren in koelen bloede vermoord en dader Abdeslam verscheen nu op het scherm als de vrolijke verloofde. Belgische politiemensen verhoorden Yasmina later, vertelden ze aan de rechter in Parijs. ,,We zijn heel lang samen geweest’’, zei Yasmina daarbij over Abdeslam. ,,Hij was nogal een feestbeest. Hij ging uit, dronk alcohol en rookte joints.’’