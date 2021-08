Overstroming onthult verborgen nazi-schat in muur van Duitse woning

Amerikaan­se zakenman Michael Calvey in Rusland schuldig bevonden na bizar proces

5 augustus De Amerikaanse zakenman Michael Calvey is na ruim twee jaar schuldig bevonden aan verduistering van 2,5 miljard roebel in 2015 (destijds 33,5 miljoen dollar). Dat bleek donderdag uit het vonnis van de rechter in Moskou.