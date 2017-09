Overvallen toeristen Zuid-Afrika terug in Nederland

De groep gaat nu naar het hoofdkantoor van hun reisorganisatie Fox in Hoofddorp, waar ze worden herenigd met hun familie. Ook staat een team klaar dat nazorg biedt aan degenen die daar behoefte aan hebben.



De groep, voor het merendeel 60-plussers, werd zondagavond laat in Johannesburg overvallen. Het gezelschap was net in Zuid-Afrika aangekomen voor een rondreis toen de bus waarin ze zaten werd klemgereden door een auto met blauw zwaailicht, met daarin vijf gewapende overvallers.



De groep koos vervolgens unaniem voor terugkeer naar Nederland, zegt ANWB-woordvoerder Ad Vonk. ,,Heel veel van hen hebben geen spullen meer omdat de overvallers alle bagage meenamen. De mensen zijn ook enorm geschrokken. Sommigen zijn behoorlijk aangepakt door de vijf overvallers. Wie zijn geld en waardevolle spullen niet snel genoeg afgaf, kreeg een flinke mep of werd tegen het raam van de bus gekwakt.'' De overvallers gingen ervandoor met bagage, mobieltjes, kostbaarheden en enkele reisdocumenten.



De Zuid-Afrikaanse minister van Politiezaken Mbalalula zei het incident 'ten zeerste' te betreuren. ,,Het spijt me diep dat u dit heeft moeten meemaken. Ik bied u ook de oprechte excuses aan van onze president.'' Toerisme-minister Xasa stak de Nederlanders een hart onder de riem. ,,Ook ik hoop dat u op een dag zult terugkeren naar Zuid-Afrika. Het liefst binnen een jaar. In dat geval zullen we kijken of we uw vakantie met een paar dagen kunnen verlengen, zodat we u kunnen trakteren op een paar mooie ervaringen.''