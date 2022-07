Paard slaat op hol in Oostenrijk, Nederlandse vrouw overleden

Het slachtoffer overleed dinsdag in het universitair ziekenhuis in Innsbruck, meldt de politie van de deelstaat Tirol vanavond in een persbericht. Het drama vond maandag omstreeks 11.30 uur plaats toen de vrouw op haar paard onderweg was van St. Johann in Tirol naar Kirchdorf, zo'n vijf kilometer noordelijker. Door nog onbekende oorzaak sloeg het dier op hol. De berijdster probeerde de edele viervoeter weer onder controle te krijgen maar kon hem na een korte afstand niet meer houden en viel er vanaf.