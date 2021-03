Paas-lockdown in Duitsland geschrapt: Merkel biedt excuses aan voor ‘haar fout’

Het idee van een Paas-lockdown werd volgens haar ‘met de beste bedoelingen’ ontworpen ‘omdat we er absoluut in moeten slagen om de derde golf van de coronapandemie te vertragen en om te keren’. De maatregel was door het korte tijdsbestek echter niet goed uitvoerbaar ‘voor zover ze überhaupt al zo uitvoerbaar zou zijn dat de inspanningen en voordelen in een redelijke verhouding tot elkaar zouden staan’.

Merkel steekt daarbij de hand in eigen boezem. ,,Deze fout is uitsluitend mijn fout omdat ik vanuit mijn ambt de eindverantwoordelijkheid draag voor alles. Ook voor het besluit over de zogenaamde paasrust”, sprak ze aan het begin van de middag tijdens een korte persconferentie. ,,Een fout moet als fout benoemd worden en moet vooral ook op tijd worden rechtgezet.”

Quote Deze fout is uitslui­tend mijn fout omdat ik vanuit mijn ambt de eindverant­woor­de­lijk­heid draag voor alles Angela Merkel, bondskanselier De bewindsvrouw zei het te betreuren dat ze ‘extra onzekerheid’ had veroorzaakt ‘en ik vraag alle burgers om me dit te vergeven’.



De ‘lockdown in de verlengde lockdown’, die van 1 tot en met 5 april van kracht zou zijn, voorzag onder andere in een winkelsluiting en twee ‘rustdagen’ die als een zondag zouden gelden. Kerken was gevraagd alleen online-kerkdiensten te organiseren.



Zowel de Rooms-Katholieke als de Evangelische Kerk vonden dat te ver gaan. Niet alleen vanwege de godsdienstvrijheid maar ook omdat Pasen het voor christenen belangrijkste liturgische feest is ter herdenking van het lijden, de kruisdood en de wederopstanding van Jezus. De kerken bewezen de afgelopen maanden naar eigen zeggen dat ze ‘corona-proof’ kerkdiensten kunnen organiseren.

Politiek en bedrijfsleven

Kritiek kwam er ook vanuit de politiek. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) heeft zich gedistantieerd van de Paas-maatregelen en de Groenen vinden ze ook ‘een brug te ver’. Het begrip ‘rustdagen’ veroorzaakt veel verwarring. Vrije dagen zijn een bevoegdheid van de deelstaten, wettelijke feestdagen van de federale overheid.



De levensmiddelensector klaagde over de verplichte sluiting van alle supermarkten op Witte Donderdag 1 april. Daardoor komt de bevoorrading van de winkels met verse producten in het gedrang. Goede Vrijdag 2 april is een wettelijke feestdag. De branche voorziet grote problemen in de supermarkten, die op zaterdag 3 april wél mogen openen waardoor grote ‘hamsterdrukte’ wordt verwacht voor Eerste en Tweede Paasdag.

Het bedrijfsleven waarschuwde voor eventuele gevolgen van de maatregelen zoals contractuele boetes bij het niet-nakomen van hun leveringsverplichtingen als er niet gewerkt mocht worden op 1 april.

Nieuwe regeringsstijl

Minister-president Armin Laschet (CDU) van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, roept op tot ‘een nieuwe stijl van regeren’. De videovergadering van Merkel en de zestien deelstaatleiders, maandag, heeft de bevolking teleurgesteld, zei hij woensdagmorgen in het deelstaatparlement in Düsseldorf. ,,We kunnen zo niet doorgaan’’, sprak de nieuwe voorzitter van Merkels partij. Hij zei hier ook ‘zeer kritisch’ over te zullen spreken in het spoedoverleg met de bondskanselier en andere deelstaatleiders.

De zeventien regeringsleiders vergaderden maandag van 15.00 uur tot 03.00 uur. Ze waren het al vrij snel eens over verlenging van de lockdown tot en met 18 april maar de door Merkel gewenste verscherping stuitte op verzet. Volgens Duitse media kwam de ‘Paas-lockdown’ uiteindelijk uit de bus als een ‘inderhaast besloten en slecht compromis’.

