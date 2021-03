Paas-lockdown in Duitsland geschrapt: Merkel spreekt van ‘een fout’ en biedt excuses aan

video Container­schip van 400 meter blokkeert Suezkanaal in Egypte, met grote gevolgen voor Rotterdam

13:24 Een van de grootste vrachtschepen ter wereld is overdwars vast komen te liggen in het Suezkanaal, een van de belangrijkste scheepvaartroutes. Het 400 meter lange schip blokkeert de boel. Er vormt zich een file van andere schepen die nu moeten wachten tot de Ever Given is losgetrokken. Door het incident loopt het scheepvaartverkeer in het belangrijke kanaal vertraging op. De Rotterdamse haven wacht ‘een logistieke puzzel’.