Paddock schoot hotelbewaker neer voordat hij aan bloedbad begon

In eerdere verklaringen had de politie juist beweerd dat Campos erger had weten te voorkomen. De politieagenten die het hotel doorzochten nadat de schoten begonnen, wisten echter niet dat er een hotelbewaker was neergeschoten 'tot ze hem in de hotelgang zagen liggen nadat ze de lift uitkwamen', zei politiechef Joseph Lombardo vandaag op de persconferentie.



Deze nieuwe tijdlijn verandert het hele perspectief van de schietpartij, aldus Charles Heal, een gepensioneerde sheriff tegen de LA Times. ,,Als de politie direct had geweten dat er een bewaker was neergeschoten, dan hadden ze zich direct naar de juiste kamer kunnen begeven, waar de schutter nog steeds aan het vuren was. Het lijkt erop alsof er een gat in de communicatie zat en dat zegt niet veel goeds over de hotelbeveiliging.”