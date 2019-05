Pakistaanse troepen doden aanvallers luxehotel

Drie gewapende mannen, verkleed als militairen, stormden zaterdag het vijfsterrenhotel Pearl Continental binnen en doodden drie hotelbewakers, een werknemer en een marinier in het daaropvolgende vuurgevecht. De militanten zaten op de bovenste verdieping van het hotel toen de veiligheidstroepen arriveerden. Militairen haalden alle gasten uit het gebouw, terwijl ze de aanvallers verder een trap op dreven. De aanslagplegers zijn daarna gedood, aldus het leger in een verklaring.

Aanval

De aanval is opgeëist door het Bevrijdingsleger van Balochistan. Zij hebben laten weten dat het een symbolische aanval was tegen alle Chinese investeringen in de regio.

Balochistan is een van de armste en minst ontwikkelde provincies van Pakistan. Er zijn meerdere gewapende groeperingen actief in de regio, onder meer de Pakistaanse Taliban en een onafhankelijkheidsgroepering.