Pakistan bibbert om ‘moordzuchtige’ bergen: ‘Elke dag zijn wel weer een paar huizen verdwenen’

In de noordelijke berggebieden gaat bijna geen zomer voorbij zonder overstromingen. Het smeltwater van gletsjers komt in de machtige Indusrivier uit die dwars door het hele land stroomt tot in de zuidelijke Arabische zee. ,,We liggen ’s nachts te bibberen in bed. Het geluid van het smeltwater dat met een rotgang naar beneden komt, klinkt alsof er een vliegtuig naast ons landt. In de ochtend zijn er altijd wel weer een paar huizen verdwenen”, vertelt Khurram Shezad, klimaatveranderingsexpert van het World Wildlife Fund.