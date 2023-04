Palestijn doodgeschoten na aanval op drie Israëlische soldaten

Het incident vond plaats in de buurt van de stad Beit Ummar op de Westelijke Jordaanoever, ten noorden van Hebron. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de bestuurder is overleden. Het zou gaan om een 23-jarige man uit een naburig dorp die lid was van de Palestijnse veiligheidstroepen.

In het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat de voorbije maanden opnieuw is geëscaleerd, zijn in 2023 al minstens 86 Palestijnen en 13 Israëliërs gedood, onder wie ook kinderen, bleek uit een recente telling. In 2022 kwam het aantal doden alleen aan de Palestijnse zijde in oktober op honderd. Dat lijkt dit jaar dus al een stuk eerder te gebeuren. Nu de Ramadan begonnen is, wordt gevreesd voor meer geweld.