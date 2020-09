Palestijnen zitten in verdomhoekje nu Arabische landen zakendoen met Israël

Baby doodgebo­ren nadat man buik van vrouw opensnijdt om geslacht te achterha­len

21 september In de Indiase staat Uttar Pradesh is een baby doodgeboren nadat de vader de buik van de moeder had opengesneden, volgens haar familie om het geslacht van de kleine te achterhalen. Dat meldt de Indiase politie volgens BBC News.