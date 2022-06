Panel toezichthouder VS adviseert goedkeuring coronavaccin Novavax

Wederop­bouw Oekraïense steden biedt ook kansen: ‘We geven mensen terug wat ze hebben verloren’

Het is nog steeds oorlog, maar in Oekraïne wordt al hardop nagedacht over de wederopbouw. Dat wordt een enorme opgave. Haast maken is onverstandig, menen deskundigen. ,,Neem de tijd!”

5 juni