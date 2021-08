Paniek op Franse campings door bosbranden: ‘Je hoorde kinderen gillen’

,,Ik zat aan tafel met mijn vrouw’’, vertelt René Schrier. ,,Ze zegt: dát zijn donkere wolken buiten. Dus we lopen de tuin in en ik zeg: dat zijn geen gewone wolken, dat zijn róókwolken. Het zijn bosbranden! Foute boel!’’ Schrier is gepensioneerd en woont al vijf jaar in Aups, een stadje in de Zuid-Franse Var. Met prachtuitzicht op de bergen. ,,Maar daar zagen we dus ’s avonds de vlammen oplaaien, vanuit ons huis. Het was één grote rode gloed, over een heel breed gebied. Dat was wel indrukwekkend, ja. Gelukkig zaten we op veilige afstand.’’