Paniek op vliegveld Atlanta nadat vuurwapen per ongeluk afgaat

Op het vliegveld van Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is zaterdag enige tijd paniek geweest onder tientallen passagiers, nadat een vuurwapen per ongeluk afging. Een deel van de luchthaven werd tijdelijk afgesloten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Een woordvoerder van het Hartfield-Jackson vliegveld zei tegen CNN dat het incident zich afspeelde nadat er werd vastgesteld dat in een tas bij een van de controleposten een wapen bleek te zitten. ,,Toen de agent of de passagier het wapen oppakte, ging het per ongeluk af. Hierop ging de man die het voorwerp met zich had meegebracht er vandoor”, aldus de woordvoerder. Hij benadrukte dat de identiteit van de man bekend is bij de autoriteiten.

Door het harde geluid ontstond verwarring en chaos onder de passagiers. Veel mensen doken naar de grond of sloegen op de vlucht. Hierbij werden koffers en palen omvergeduwd. Sommige mensen probeerden in restaurants op de luchthaven te schuilen of renden naar het terrein buiten waar vliegtuigen geparkeerd staan. Passagiers van zeker één vliegtuig dat net was geland, mochten het toestel tijdelijk niet verlaten.

Volgens de luchthaven is er geen gevaar geweest voor passagiers of medewerkers. Er is een onderzoek ingesteld. Het hele vliegveld is inmiddels weer operationeel.

Het incident gebeurde tijdens een van de drukste weekenden van het jaar voor de luchthaven. In de Verenigde Staten wordt donderdag Thanksgiving gevierd, waardoor veel Amerikanen het vliegtuig pakken.